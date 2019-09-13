В центре Красноярске автобус сбил двух женщин на «зебре»

На ул. Карла Маркса, 126 произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух пешеходов. В результате ДТП две женщины получили серьезные травмы, сообщили в Госавтоинспекции.

«13 сентября в 08:15 водитель маршрутного автобуса № 64 совершил наезд на двух пешеходов — женщин 1955 и 1961 годов рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили серьезные травмы, в настоящее время они госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Департамент транспорта Красноярска проводит проверку на предприятии, где работает водитель автобуса №64. Мужчину уже отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств.