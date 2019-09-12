Из-за метели в Норильске опрокинулся пассажирский автобус

Автобус опрокинулся на трассе Норильск-Алыкель в Красноярском крае — в результате ДТП пострадали семь пассажиров. Авария произошла накануне из-за сложных погодных условий на севере региона. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны района Кайеркан, превысил скорость и не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся.

«Водитель место ДТП покинул. В результате дорожного происшествия за медицинской помощью обратились семеро пассажиров», - сообщили в полиции.

Всего в момент аварии в транспортном средстве находились десять человек. Водитель не пострадал. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Напомним, в среду, 11 сентября, в Норильске бушевала метель со снегом. Из-за сложных погодных условий пришлось ограничить движение транспорта на трассе Норильск-Алыкель. Спустя несколько часов дорогу в аэропорт открыли.