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В Красноярском крае нашли мертвым начальника поселковой полиции

Главная Происшествия
Красноярск
13:58 11 Сентября 2019
красноярск, происшествия, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Курагинском районе Красноярского края обнаружили мертвым начальника полиции поселка Краснокаменск. По предварительным данным, мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. 

В пресс-службе краевой полиции подтвердили смерть правоохранителя — причины смерти не уточняются. По данному факту проводится проверка, на месте работают следователи. 

По информации из открытых источников, должность начальника отделения полиции №1 в Курагинском районе занимал майор 1977 года рождения. Как пишут СМИ, правоохранитель сильно болел — пока это приоритетная причина гибели. 

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