В Красноярском крае нашли мертвым начальника поселковой полиции

В Курагинском районе Красноярского края обнаружили мертвым начальника полиции поселка Краснокаменск. По предварительным данным, мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе краевой полиции подтвердили смерть правоохранителя — причины смерти не уточняются. По данному факту проводится проверка, на месте работают следователи.

По информации из открытых источников, должность начальника отделения полиции №1 в Курагинском районе занимал майор 1977 года рождения. Как пишут СМИ, правоохранитель сильно болел — пока это приоритетная причина гибели.