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На Енисее катер с людьми столкнулся с нефтеналивной баржей

Главная Происшествия
Красноярск
12:04 11 Сентября 2019
происшествия, красноярск, судно
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На Енисее в районе Осиновского порога катер с людьми столкнулся с нефтеналивной баржей. Инцидент произошел 10 сентября, подтвердили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте. 

В ведомстве журналистам рассказали подробности аварии на реке: катер с тремя пассажирами вышел из поселка Бор в Туруханском районе. Судно на полном ходу столкнулось с танкером, который следовал из Красноярска в Дудинку. В результате ЧП трое человек оказались в воде — двоих удалось спасти, еще одного сейчас разыскивают спасатели. 

По данным ТАСС, пострадавшим была оказана медицинская помощь, баржа повреждений не получила.

В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку о соблюдении законодательства при управлении речным транспортом. На месте работает оперативно-следственная группа. 

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