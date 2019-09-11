На Енисее катер с людьми столкнулся с нефтеналивной баржей

На Енисее в районе Осиновского порога катер с людьми столкнулся с нефтеналивной баржей. Инцидент произошел 10 сентября, подтвердили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

В ведомстве журналистам рассказали подробности аварии на реке: катер с тремя пассажирами вышел из поселка Бор в Туруханском районе. Судно на полном ходу столкнулось с танкером, который следовал из Красноярска в Дудинку. В результате ЧП трое человек оказались в воде — двоих удалось спасти, еще одного сейчас разыскивают спасатели.

По данным ТАСС, пострадавшим была оказана медицинская помощь, баржа повреждений не получила.

В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку о соблюдении законодательства при управлении речным транспортом. На месте работает оперативно-следственная группа.