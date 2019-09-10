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Мошенники предложили красноярке заработать 5 млн рублей и оставили ее без денег

Главная Происшествия
Красноярск
15:26 10 Сентября 2019
красноярск, происшествия, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске пенсионерка перевела мошенникам 1,6 млн рублей — аферисты предлагали женщине заработать на некачественных БАДах. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

Потерпевшей оказалась 72-летняя красноярка. Ей на телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил компенсацию в размере 5 млн рублей за купленные ранее добавки. Однако для получения денег мошенник предложил оплатить налог — в течение двух месяцев пенсионерка перевела ему крупную сумму денег. 

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении. 

Оперативники устанавливают местонахождение и личность мошенника. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о пенсионерке, которая перевела злоумышленникам 5 млн рублей. Схема аферистов была также связана с некачественными БАДами. 

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