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В Игарке устанавливают причины гибели пациента в больнице

Главная Происшествия
Красноярск
16:06 9 Сентября 2019
красноярск, происшествия, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летнего пациента в больнице Игарки. В ненадлежащем исполнении своих обязанностей подозревается анестезиолог-реаниматолог медицинского учреждения. Об этом сообщается на сайте следственного комитета. 

Установлено, что пациент находился на лечении в КГБУЗ «Игарская ГБ». Врач должна была ввести ему лекарство при помощи катетера. Однако сотрудница неправильно провела процедуру, оставив часть катетера в легком парня. Анестезиолог-реаниматолог причинила больному ранение грудной клетки. 

«У больного развился пневмоторакс, и через несколько часов он скончался. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что между действиями врача и смертью пациента имеется причинно-следственная связь», — говорится в сообщении. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится сложная экспертиза с привлечением специалистов. Правоохранители допрашивают медицинских работников, а также изучают изъятую документацию. 

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