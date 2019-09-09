В Игарке устанавливают причины гибели пациента в больнице

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летнего пациента в больнице Игарки. В ненадлежащем исполнении своих обязанностей подозревается анестезиолог-реаниматолог медицинского учреждения. Об этом сообщается на сайте следственного комитета.

Установлено, что пациент находился на лечении в КГБУЗ «Игарская ГБ». Врач должна была ввести ему лекарство при помощи катетера. Однако сотрудница неправильно провела процедуру, оставив часть катетера в легком парня. Анестезиолог-реаниматолог причинила больному ранение грудной клетки.

«У больного развился пневмоторакс, и через несколько часов он скончался. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что между действиями врача и смертью пациента имеется причинно-следственная связь», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится сложная экспертиза с привлечением специалистов. Правоохранители допрашивают медицинских работников, а также изучают изъятую документацию.