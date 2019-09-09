Опубликовано видео с места крушения вертолета на Таймыре

На странице Западно-Сибирского следственного управления на транспорте опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-2. По предварительным данным, воздушное судно разбилось 11 августа. В тот день вертолет вылетел со стороны Нового Уренгоя в сторону Дудинки. На борту находились три человека — жители Нового Уренгоя 1984,1985 и 1966 годов рождения. Среди них был владелец вертолета, его знакомый и пилот.

«Вертолет вылетел без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения. В пункт назначения вертолет Ми-2 не прибыл. По факту безвестного исчезновения вертолета Ми-2 с тремя пассажирами на борту Сургутским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ. В настоящее время следственной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

На месте крушения найдены тела двоих человек. Следователи не могут идентифицировать останки погибших, для этого будет проводиться генетическая экспертиза.