Опубликовано видео с места крушения вертолета на Таймыре

На странице Западно-Сибирского следственного управления на транспорте опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-2. По предварительным данным, воздушное судно разбилось 11 августа. В тот день вертолет вылетел со стороны Нового Уренгоя в сторону Дудинки. На борту находились три человека — жители Нового Уренгоя 1984,1985 и 1966 годов рождения. Среди них был владелец вертолета, его знакомый и пилот.
«Вертолет вылетел без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения. В пункт назначения вертолет Ми-2 не прибыл. По факту безвестного исчезновения вертолета Ми-2 с тремя пассажирами на борту Сургутским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ. В настоящее время следственной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.
На месте крушения найдены тела двоих человек. Следователи не могут идентифицировать останки погибших, для этого будет проводиться генетическая экспертиза.
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Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту обнаружения вертолета МИ-2 в 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края. ⠀ Предварительно установлено, что 07.09.2019 в 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками нескольких лиц. ⠀ Обнаруженный вертолет МИ-2, предположительно вылетел 11.08.2019 около 18 часов с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении города Дудинка Красноярского края, без проведения оценки летной годности, без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения. В пункт назначения вертолет МИ-2 не прибыл. На борту воздушного судна находились 3 человека. По факту безвестного исчезновения вертолета МИ-2 с тремя пассажирами на борту Сургутским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ. ⠀ В настоящее время следственной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. ⠀ #следственныйкомитет #СКР #СКРоссии #ЗССУТСКР #Красноярскийкрай #вертолет #крушение