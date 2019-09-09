На Таймыре обнаружен пропавший в августе вертолет Ми-2

Следователи назначали генетическую экспертизу останков обнаруженных на месте крушения вертолета Ми-2, который безвестно пропал в августе. Воздушное судно с тремя людьми на борту 11 августа выполняло рейс из Нового Уренгоя в Дудинку. До места назначения вертолет не долетел, в связи этим была инициирована поисково-спасательная операция. Тогда результатов она не принесла, поиски возобновили только 4 сентября.

Накануне обломки Ми-2 были обнаружены на Таймыре недалеко от Дудинки. Воздушное судно выгорело практически полностью, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

На месте крушения криминалисты обнаружили останки тел лишь двоих человек, при этом известно, что в перелете участвовали трое.

«Останки идентифицировать в настоящий момент не представляется возможным. Для этого будут проведены генетические экспертизы, которые нам и подтвердят, сколько было найдено человек и кто эти граждане», - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Отметим, что перелет Мм-2 не был согласован в установленном порядке, его точный маршрут не известен.