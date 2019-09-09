9 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Таймыре обнаружен пропавший в августе вертолет Ми-2

Главная Происшествия
Красноярск
08:45 9 Сентября 2019
происшествия, красноярск, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Следователи назначали генетическую экспертизу останков обнаруженных на месте крушения вертолета Ми-2, который безвестно пропал в августе. Воздушное судно с тремя людьми на борту 11 августа выполняло рейс из Нового Уренгоя в Дудинку. До места назначения вертолет не долетел, в связи этим была инициирована поисково-спасательная операция. Тогда результатов она не принесла, поиски возобновили только 4 сентября.

Накануне обломки Ми-2 были обнаружены на Таймыре недалеко от Дудинки. Воздушное судно выгорело практически полностью, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

На месте крушения криминалисты обнаружили останки тел лишь двоих человек, при этом известно, что в перелете участвовали трое. 

«Останки идентифицировать в настоящий момент не представляется возможным. Для этого будут проведены генетические экспертизы, которые нам и подтвердят, сколько было найдено человек и кто эти граждане», - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Отметим, что перелет Мм-2 не был согласован в установленном порядке, его точный маршрут не известен.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае из горящих домов вывели две семьи

В Красноярском крае из горящих домов вывели две семьи

8 Сентября 2019 г.
Спасли пять детей и их родителей
Новости Красноярска: В Каменке прогремели новые взрывы

В Каменке прогремели новые взрывы

6 Сентября 2019 г.
Жители решили самостоятельно эвакуироваться
Новости Красноярска: В Ирбейском районе бесследно пропал четырехлетний мальчик

В Ирбейском районе бесследно пропал четырехлетний мальчик

6 Сентября 2019 г.
Его разыскивают более 300 человек
Новости Красноярска: В Красноярске полицейских подозревают в подделке документов

В Красноярске полицейских подозревают в подделке документов

6 Сентября 2019 г.
Проводится служебная проверка
Новости Красноярска: Полиция разыскивает маньяка в Академгородке

Полиция разыскивает маньяка в Академгородке

4 Сентября 2019 г.
Мужчину заметили рядом с гимназией
Новости Красноярска: В Ужурском районе заправщика газовых баллонов осудят за гибель ребенка

В Ужурском районе заправщика газовых баллонов осудят за гибель ребенка

4 Сентября 2019 г.
При транспортировке баллон взорвался
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев позвали поработать на Камчатке

Красноярцев позвали поработать на Камчатке

6 Сентября 2019 г.
Платят достойно, а проживание за счет работодателя
Новости Красноярска: Уволен глава агентства молодежной политики Красноярского края

Уволен глава агентства молодежной политики Красноярского края

4 Сентября 2019 г.
Сергей Егоров может стать мэром Дивногорска
Новости Красноярска: Краевая авиакомпания закупит три новых самолета

Краевая авиакомпания закупит три новых самолета

4 Сентября 2019 г.
Самолет Ил-114-300 может работать в условиях Крайнего Севера
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356