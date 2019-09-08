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В Красноярском крае из горящих домов вывели две семьи

Главная Происшествия
Красноярск
13:02 8 Сентября 2019
красноярск, происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Богучанском районе Красноярского края сотрудники уголовного розыска МВД спасли из горящих домов две семьи, в которых воспитывались пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. 

На выходных капитаны полиции Виталий Ваганов и Гога Кобалия возвращались домой со службы — они заметили, что в Богучанах горит строящийся двухэтажный дом. Правоохранители позвонили в МЧС и направились к месту ЧП. 

«Выяснилось, что пламя уже перекинулось на два соседних жилых здания, огнем повреждена линия электропередач, горят опоры, летят искры и взрываются баллоны с пропаном», — говорится в сообщении. 

Жильцы домов спали и не знали об опасности. Полицейские вывели их на улицу. В одном из домов находились муж с женой и трое детей, во втором — мать с 16-летним сыном и 8-летней дочерью. 

«В результате своевременных и грамотных действий оперативников были спасены 8 человек», — пояснили в ведомстве. 

В результате ЧП никто не пострадал. 

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