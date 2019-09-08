В Красноярском крае из горящих домов вывели две семьи

В Богучанском районе Красноярского края сотрудники уголовного розыска МВД спасли из горящих домов две семьи, в которых воспитывались пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На выходных капитаны полиции Виталий Ваганов и Гога Кобалия возвращались домой со службы — они заметили, что в Богучанах горит строящийся двухэтажный дом. Правоохранители позвонили в МЧС и направились к месту ЧП.

«Выяснилось, что пламя уже перекинулось на два соседних жилых здания, огнем повреждена линия электропередач, горят опоры, летят искры и взрываются баллоны с пропаном», — говорится в сообщении.

Жильцы домов спали и не знали об опасности. Полицейские вывели их на улицу. В одном из домов находились муж с женой и трое детей, во втором — мать с 16-летним сыном и 8-летней дочерью.

«В результате своевременных и грамотных действий оперативников были спасены 8 человек», — пояснили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал.