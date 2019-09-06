В Каменке прогремели новые взрывы

В поселке Каменка Ачинского района сегодня, 6 августа, прогремели новые взрывы. Об этом сообщают местные жители, которые решили самостоятельно эвакуироваться. Хлопки были неконтролируемыми, на этот раз в результате ЧП никто не пострадал, пишет ТВК.

В МЧС по краю рассказали, что в поселке проводились плановые работы по уничтожению боеприпасов. В этот момент загорелся соседний склад, после чего произошло несколько взрывов. Хлопки напугали местных жителей. Несмотря на то, что режим ЧС официально не вводился, люди решили покинуть поселок.

«Шесть человек уже доставили в пункт временного размещения в Малиновке. Это спортзал. Люди смогут тут переночевать», — пишет телеканал «Оса».

Сейчас ситуация находится под контролем, заверили в чрезвычайном ведомстве. Пожар потушен, а взрывы прекратились.

Напомним, ЧП на складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка в Красноярском крае произошло 5 августа. Повторная серия взрывов состоялась 9 августа. Пострадали 40 человек, один из них погиб.