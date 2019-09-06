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В Ирбейском районе бесследно пропал четырехлетний мальчик

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Красноярск
11:35 6 Сентября 2019
красноярск, происшествия, пропавшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В деревне Березовка Ирбейского района 5 сентября бесследно пропал четырехлетний мальчик. На поиски несовершеннолетнего направили более 300 человек — это полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. 

В следственном комитете рассказали обстоятельства исчезновения ребенка. Вечером 5 сентября отец мальчика ушел в лес за грибами. Дома осталась его супруга с четырьмя детьми. Женщина находилась в помещении, а дети играли на улице. Через полчаса мать вышла во двор и не смогла найти своего четырехлетнего сына. Старший ребенок сообщил, что его брат вышел за ограду и направился в сторону леса. 

«В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку», — говорится в сообщении ведомства. 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Это необходимые правовые действия — на самом же деле ребенка надеются найти живым. 

«Соседи характеризуют мать и отца только с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием своих детей», — рассказали правоохранители. 

Поиски мальчика продолжаются. 

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