В Ирбейском районе бесследно пропал четырехлетний мальчик

В деревне Березовка Ирбейского района 5 сентября бесследно пропал четырехлетний мальчик. На поиски несовершеннолетнего направили более 300 человек — это полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители.

В следственном комитете рассказали обстоятельства исчезновения ребенка. Вечером 5 сентября отец мальчика ушел в лес за грибами. Дома осталась его супруга с четырьмя детьми. Женщина находилась в помещении, а дети играли на улице. Через полчаса мать вышла во двор и не смогла найти своего четырехлетнего сына. Старший ребенок сообщил, что его брат вышел за ограду и направился в сторону леса.

«В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Это необходимые правовые действия — на самом же деле ребенка надеются найти живым.

«Соседи характеризуют мать и отца только с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием своих детей», — рассказали правоохранители.

Поиски мальчика продолжаются.