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В Красноярске полицейских подозревают в подделке документов

Главная Происшествия
Красноярск
11:20 6 Сентября 2019
полиция, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности МВД раскрыли преступление, связанное с подделкой документов. Подозреваемыми оказались двое полицейских, сообщает следственный комитет.

Установлено, что в марте 2019 года участковый собрала материалы о незаконной торговле алкоголем в павильоне по ул. Алексеева. Женщина-предприниматель продавала в ларьке спиртное без соответствующей лицензии. 

«По поручению начальника отдела участковых подозреваемая сфальсифицировала административные материалы для привлечения предпринимателя к ответственности за другое правонарушение в целях улучшения показателей служебной деятельности» — говорится в сообщении. 

В результате бизнесвумен выписали штраф за нарушение, которого она не совершала. 

«Кроме того, при обыске в гараже у начальника отдела участковых уполномоченных были обнаружены патроны, по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1  ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов)», — добавили следователи. 

В пресс-службе полиции прокомментировали, что руководителя отдела участковых уволили со службы. Если вина сотрудницы ОУУП, выписывающей штрафы, будет доказана, то ее также отстранят от службы. 

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