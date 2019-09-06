В Красноярске полицейских подозревают в подделке документов

Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности МВД раскрыли преступление, связанное с подделкой документов. Подозреваемыми оказались двое полицейских, сообщает следственный комитет.

Установлено, что в марте 2019 года участковый собрала материалы о незаконной торговле алкоголем в павильоне по ул. Алексеева. Женщина-предприниматель продавала в ларьке спиртное без соответствующей лицензии.

«По поручению начальника отдела участковых подозреваемая сфальсифицировала административные материалы для привлечения предпринимателя к ответственности за другое правонарушение в целях улучшения показателей служебной деятельности» — говорится в сообщении.

В результате бизнесвумен выписали штраф за нарушение, которого она не совершала.

«Кроме того, при обыске в гараже у начальника отдела участковых уполномоченных были обнаружены патроны, по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов)», — добавили следователи.

В пресс-службе полиции прокомментировали, что руководителя отдела участковых уволили со службы. Если вина сотрудницы ОУУП, выписывающей штрафы, будет доказана, то ее также отстранят от службы.