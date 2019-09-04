Полиция разыскивает маньяка в Академгородке

Жители Академгородка в Красноярске пожаловались в полицию на эксгибициониста — мужчину заметили около гимназии №13. По словам очевидцев, подозрительный незнакомец прогуливался рядом с тропинкой, по которой люди идут от остановки «Институт» к школе и жилым домам.

Одна из местных жительниц обратилась в правоохранительные органы сразу после того, как заметила мужчину со странными наклонностями. Красноярка утверждает, что он может быть опасен для окружающих, особенно для детей.

На место оперативно выехал наряд — полицейские проверяют лесополосу.