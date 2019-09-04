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Полиция разыскивает маньяка в Академгородке

Главная Происшествия
Красноярск
15:58 4 Сентября 2019
происшествия, красноярск, маньяки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители Академгородка в Красноярске пожаловались в полицию на эксгибициониста — мужчину заметили около гимназии №13. По словам очевидцев, подозрительный незнакомец прогуливался рядом с тропинкой, по которой люди идут от остановки «Институт» к школе и жилым домам. 

Одна из местных жительниц обратилась в правоохранительные органы сразу после того, как заметила мужчину со странными наклонностями. Красноярка утверждает, что он может быть опасен для окружающих, особенно для детей. 

На место оперативно выехал наряд — полицейские проверяют лесополосу.

«Заявление поступило, проводится проверка», — рассказали в ведомстве. 

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