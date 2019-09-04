В Ужурском районе заправщика газовых баллонов осудят за гибель ребенка

В Ужурском районе Красноярского края следователи завершили расследование происшествия, в результате которого погиб 4-летний мальчик. На скамье подсудимых оказался заправщик баллонов станции газового участка Службы «Назаровомежрайгаз» ОАО «Красноярсккрайгаз», говорится в сообщении следственного комитета.

По версии правоохранителей, обвиняемый, нарушив должностную инструкцию и нормативные акты, отпустил наполненный газом баллон отцу малолетних детей без заглушки на штуцер вентиля и предохранительного колпака на горловине газового баллона.

«При транспортировке баллона в багажнике автомобиля произошло открытие вентиля и воспламенение газа, в результате чего ожоги получил 43-летний водитель и двое его детей: 6-летняя девочка и 4-летний мальчик. Все пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы. 21 августа 2018 года, несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался», — рассказали в ведомстве.

Добавим, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.