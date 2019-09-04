Дело застройщиков «Златоулочки» дошло до суда

Прокуратура Красноярского края завершила расследование уголовного дела в отношении застройщиков поселка «Златоулочка». Руководители компаний «Злата» и «Золотая горка» ждут суда за обман дольщиков на 400 млн рублей. Материалы уже направлены в высшую инстанцию.

В прокуратуре заявили, что от действий строителей пострадали более 200 человек — все они являются обманутыми дольщиками обещанного микрорайона с загородными жилыми домами под Красноярском. Вложив деньги в строительство, инвесторы лишились крупных сумм.

Сотрудники надзорного ведомства признались, что расследование уголовного дела в отношении застройщиков было непростым.

«Сложность расследования заключалась в проведении значительного числа судебных экспертиз, отсутствии бухгалтерских и иных финансово-хозяйственных документов, активном противодействии со стороны обвиняемых, которые любыми способами пытались ввести следствие в заблуждение относительно фактических обстоятельств совершенных ими преступлений», — рассказали в прокуратуре.

За совершенные преступления руководителям компаний грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, поселок «Златоулочка» должен был появиться в Емельяновском районе края. С апреля 2014 года застройщики под видом долевого строительства собирали деньги с жителей края, но тратили их на другие цели. С середины 2015 года строительные работы на участке фактически не проводились, но деньги дольщикам никто не вернул.