Двое сотрудников полиции в Красноярске попали под следствие за «сотрудничество» с ритуальщиками

История об обысках в отделе полиции №6 Свердловского района Красноярска получила продолжение. В Следственном комитете сообщили, что двое полицейских попали под следствие за финансовые договоренности с ритуальными организациями. Следствие расценило это как взятку.

Еще в 2017 году директор ритуальной компании предложил оперативному дежурному предоставлять ему сведения об умерших на территории района людей. В случае заключения договоров погребения с родственниками покойных, полицейский получал вознаграждение от 1 до 2 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Для выполнения этих незаконных действий он также привлек помощника оперативного дежурного. Таким образом, двумя подозреваемыми было получено около 60 тысяч рублей. В ходе следствия, возможно, будут установлены дополнительные эпизоды получения денежных средств», - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, в отношении другого следствие ходатайствует об аресте.

Напомним, обыски в отделе полиции №6 прошли в середине августа.