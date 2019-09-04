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Двое сотрудников полиции в Красноярске попали под следствие за «сотрудничество» с ритуальщиками

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Красноярск
11:20 4 Сентября 2019
коррупция, взятка, полиция, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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История об обысках в отделе полиции №6 Свердловского района Красноярска получила продолжение. В Следственном комитете сообщили, что двое полицейских попали под следствие за финансовые договоренности с ритуальными организациями. Следствие расценило это как взятку.

Еще в 2017 году директор ритуальной компании предложил оперативному дежурному предоставлять ему сведения об умерших на территории района людей. В случае заключения договоров погребения с родственниками покойных, полицейский получал вознаграждение от 1 до 2 тысяч рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Для выполнения этих незаконных действий он также привлек помощника оперативного дежурного. Таким образом, двумя подозреваемыми было получено около 60 тысяч рублей. В ходе следствия, возможно, будут установлены дополнительные эпизоды получения денежных средств», - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, в отношении другого следствие ходатайствует об аресте.

Напомним, обыски в отделе полиции №6 прошли в середине августа.

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