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В Красноярском крае отца будут судить за гибель сына из-за взрыва газового баллона

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Красноярск
09:56 4 Сентября 2019
родители, суд, смерть, дети, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ужуре 43-летнего мужчину будут судить за причинение смерти по неосторожности своему сыну. Год назад мужчина перевозил заполненный газовый баллон в багажнике своей машины, в которой находились двое маленьких детей - 6-летняя девочка и 4-летний мальчик. В результате транспортировки баллон взорвался – маленькие пассажиры и водитель получили ожоги. Их госпитализировали в реанимацию. Отец и дочь выжили, а мальчик скончался на следующий день.

«Житель Ужура на принадлежащем ему автомобиле «Тойота Филдер» вместе со своими детьми поехал на газовый участок для замены газового баллона емкостью пятьдесят литров. Сдав старый баллон и получив взамен новый, мужчина поехал в сторону дома. Услышав звук выходящего газа, мужчина остановил автомобиль и решил проверить баллон. В тот момент, когда он открыл дверь багажного отсека, произошел хлопок», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.

Силовики завершили расследование уголовного дела и направили его для рассмотрения в суд.

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