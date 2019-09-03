В Ачинске подросток залез под вагон и получил мощный удар током

В Ачинске 15-летний подросток залез под железнодорожный вагон и получил серьезный удар током. Мальчик сильно пострадал — у него около 80% ожогов тела. Школьника санавиацией доставили в Красноярск, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в следственном комитете края.

Как рассказали журналистам в пресс-службе КрасЖД, мальчик залез под вагон ради фотографии. Он гулял по перрону вместе с друзьями.

Пострадавшему подростку срочно требовалась кровь и плазма для восстановления — неравнодушные жители Ачинска, в том числе и следователи, спасли жизнь подростку. Они сдали необходимое количество крови. Сейчас школьника ждет долгий процесс восстановления.