В Зеленогорске пенсионерка отдала мошенникам «под проценты» 2 млн рублей

В Зеленогорске пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей. Женщина хотела увеличить накопления и согласилась вложить деньги под проценты. Об этом сообщили в краевой полиции.

«В сентябре прошлого года потерпевшей позвонил неизвестный и предложил выгодное вложение денег под проценты. Доверчивая пенсионерка согласилась, пришла в отделение банка и перечислила 20 тысяч рублей злоумышленнику», — пояснили в ведомстве.

На этом мошенники не остановились — они продолжали выходить на связь с жительницей Зеленогорска. Около года она переводила аферистам деньги — всего женщина выполнила 18 переводов на сумму более 2 млн рублей. Когда обещанные проценты от вклада не поступили на счет, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские продолжают поиски злоумышленников — возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали про пенсионерку, которая отдала мошенникам 5 млн рублей. Злоумышленников пока не нашли.