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В Зеленогорске пенсионерка отдала мошенникам «под проценты» 2 млн рублей

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Красноярск
10:11 2 Сентября 2019
красноярск, происшествия, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Зеленогорске пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей. Женщина хотела увеличить накопления и согласилась вложить деньги под проценты. Об этом сообщили в краевой полиции.  

«В сентябре прошлого года потерпевшей позвонил неизвестный и предложил выгодное вложение денег под проценты. Доверчивая пенсионерка согласилась, пришла в отделение банка и перечислила 20 тысяч рублей злоумышленнику», — пояснили в ведомстве. 

На этом мошенники не остановились — они продолжали выходить на связь с жительницей Зеленогорска. Около года она переводила аферистам деньги — всего женщина выполнила 18 переводов на сумму более 2 млн рублей. Когда обещанные проценты от вклада не поступили на счет, она поняла, что стала жертвой мошенников. 

Полицейские продолжают поиски злоумышленников — возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали про пенсионерку, которая отдала мошенникам 5 млн рублей. Злоумышленников пока не нашли. 

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