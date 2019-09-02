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В аварии в Уярском районе пострадали шесть человек

Главная Происшествия
Красноярск
09:18 2 Сентября 2019
авария, происшествия, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На трассе Р-255 в Уярском районе пострадали шесть человек. Инспекторы ГИБДД установили, что автомобиль Renault выехал на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi.

В пресс-службе краевой полиции корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что травмы получили двое детей – 2 и 13 лет. Маленького ребенка перевозили в специальном кресле. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

Дорожные полицейские продолжают выяснять причины аварии. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал черный автомобиль. Иномарка вышла на обгон, а водитель Renault, пытаясь уйти от столкновения, свернул на обочину. После этого маневра машину занесло, и она вылетела на «встречку».

После столкновения извлекать пассажиров из покореженных авто помогали очевидцы. «Скорая» до места аварии ехала около получаса, утверждают свидетели аварии. 

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