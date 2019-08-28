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Туристы обнаружили в Западных Саянах обломки рухнувшего почти 70 лет назад самолета

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Красноярск
09:02 28 Августа 2019
красноярск, авиакомпания, самолет, авиакатастрофа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Туристы во время похода в Западные Саяны обнаружили обломки самолета, который потерпел крушение 68 лет назад. Рухнувший Ан-2 находился на Араданском хребте на высоте 1850 метров. Внутри были останки четверых членов экипажа.

Идентифицировать самолет удалось по бортовому номеру и по номеру двигателя, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Выяснилось, что самолет Ан-2 с номером А2597, который двигался по маршруту Красноярск-Абакан-Кызыл, потерпел крушение 21 апреля 1951 года. Все члены экипажа погибли – это командира Пузырев С.С., второй пилот Васильев Л.Ф., штурман Медведев В.И. и бортмеханик Хмельницкий Ю.Л.

«В адрес ГУ МВД России по Красноярскому краю поступило письмо с просьбой помочь в розыске родственников членов экипажа. Их поиском занимались работники подразделений Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю», - рассказали в краевой полиции.

Полицейским удалось найти родственников погибших членов экипажа. Они узнали о судьбе своих родных спустя почти 70 лет после трагедии.

Добавим, что получить информацию о родственниках и друзьях, с которыми была потеряна связь, можно через сайт www.gosuslugi, обратившись в подразделения полиции по вопросам миграции.

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