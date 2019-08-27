Пять человек пострадали в ночном ДТП в Богучанском районе

В результате аварии в поселке Таежный Богучанского района пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Установлено, что в ночь на 27 августа 22-летний водитель не справился с управлением машины Toyota Sprinter и съехал в кювет по правой стороне дороги.

«В результате ДТП травмы получили водитель и четверо пассажиров, в числе которых 14, 16 и 17-летние девушки. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Богучанскую районную больницу», — рассказали в ведомстве.

22-летний водитель, который катал знакомых по поселку, был пьян. В крови обнаружили 0,31 промилле алкоголя.

По факту аварии проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.