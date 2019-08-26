Пенсионерка из Красноярска перевела мошенникам более 5 млн рублей

В Красноярске 73-летняя женщина перевела мошенникам 5,2 млн рублей. Пенсионерке по телефону внушили, что ей положена компенсация за некачественные пищевые добавки. В результате с марта по июнь 2019 года мошенникам удалось выманить у женщины крупную сумму денег. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции.

На контакт с женщиной вышел незнакомый мужчина, который представился правоохранителем. Он напомнил пенсионерке, что некоторое время назад она заказывала БАДы — теперь ей готовы вернуть деньги за некачественные добавки. Единственное условие — перевод комиссии.

«Доверчивая красноярка согласилась и в период с марта по июнь 2019 года перевела злоумышленникам 5 миллионов 200 тысяч рублей», — рассказали в краевой полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников. За совершенное преступление им грозит до 10 лет тюрьмы.