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Пенсионерка из Красноярска перевела мошенникам более 5 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
13:18 26 Августа 2019
происшествия, красноярск, мошенник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске 73-летняя женщина перевела мошенникам 5,2 млн рублей. Пенсионерке по телефону внушили, что ей положена компенсация за некачественные пищевые добавки. В результате с марта по июнь 2019 года мошенникам удалось выманить у женщины крупную сумму денег. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции. 

На контакт с женщиной вышел незнакомый мужчина, который представился правоохранителем. Он напомнил пенсионерке, что некоторое время назад она заказывала БАДы — теперь ей готовы вернуть деньги за некачественные добавки. Единственное условие — перевод комиссии. 

«Доверчивая красноярка согласилась и в период с марта по июнь 2019 года перевела злоумышленникам 5 миллионов 200 тысяч рублей», — рассказали в краевой полиции. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников. За совершенное преступление им грозит до 10 лет тюрьмы. 

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