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Полиция проводит проверку после сорванного отдыха красноярских туристов

Главная Происшествия
Красноярск
08:49 26 Августа 2019
полиция, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В полицию Красноярска поступило пять заявлений от клиентов турфирмы «Райская птица». Горожане оплатили путевки, но на отдых улететь не смогли. Сейчас силовики проводят проверку по фактам сорванного отдыха, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным телеканала «Прима», офис турфирмы был закрыт на несколько дней по техническим причинам. После разразившегося скандала в соцсестях и СМИ сотрудники агентства в телефонном режиме пообещали клиентам урегулировать ситуацию. 

Отметим, что в туристической сфере в Красноярске не раз происходили подобные истории. Так, в июле в краевом центре осудили директора турфирмы, которая обманула 58 клиентов на сумму более 4 млн рублей. Женщина знала об истекших сроках агентских договоров с туроператорами, но несмотря на это собрала с клиентов деньги за путевки в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану. За мошенничество ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденная должна возместить причиненный гражданам ущерб.

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