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Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:03 23 Августа 2019
красноярск, происшествия, таможня
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела о контрабанде 2 млн рублей. В совершении преступления обвиняется 52-летний пассажир рейса «Красноярск-Баку». Мужчину задержали в июле 2019 года в аэропорту краевого центра. 

Установлено, что пассажир пытался пройти таможенный контроль, имея при себе более 19 тысяч долларов США и 100 азербайджанских манат. При этом мужчина не заполнил таможенную декларацию. 

«Поскольку к провозу без письменного декларирования разрешена сумма, в эквиваленте не превышающая 10 тысяч долларов США, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила более 22 тысяч долларов США. Иными словами, мужчина пытался незаконно переместить наличные денежные средства в крупном размере», — пояснили в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело, которое уже передано в суд. Ему грозит крупный штраф, который может в десять раз превысить сумму, которую он пытался незаконно перевезти за границу. 

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