В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае погибла туристка

Туристка погибла в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. На место ЧП уже вылетел вертолет Ми-8 Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Хакасии, на борту находятся шесть спасателей. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь». Оперативно выяснить информацию о случившемся пока не удалось.

Установлено, что туристка путешествовала по горам природного парка не одна — она была участницей группы. Обстоятельства ее гибели сейчас уточняются. Поисками женщины занимаются спасатели из соседнего региона, так как территориально они находятся ближе к месту происшествия.

Как сообщают СМИ Хакасии, женщина сорвалась со скалы и погибла. Остальные участники похода сошли с маршрута, но помочь туристке не смогли. Они обратились в МЧС.