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В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае погибла туристка

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 22 Августа 2019
происшествия, красноярск, гибель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Туристка погибла в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. На место ЧП уже вылетел вертолет Ми-8 Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Хакасии, на борту находятся шесть спасателей. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь». Оперативно выяснить информацию о случившемся пока не удалось. 

Установлено, что туристка путешествовала по горам природного парка не одна — она была участницей группы. Обстоятельства ее гибели сейчас уточняются. Поисками женщины занимаются спасатели из соседнего региона, так как территориально они находятся ближе к месту происшествия. 

Как сообщают СМИ Хакасии, женщина сорвалась со скалы и погибла. Остальные участники похода сошли с маршрута, но помочь туристке не смогли. Они обратились в МЧС. 

 

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