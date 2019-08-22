22 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дело депутата краевого ЗС Сергея Титова направили в суд

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 22 Августа 2019
красноярск, происшествия, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Следователи завершили расследование уголовного дела о взятке в 9 млн рублей. На скамье подсудимых оказался депутат краевого Заксобрания Сергей Титов. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте. 

Правоохранители установили, что весной 2018 года обвиняемый предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий изменить действующий тариф на теплоэнергию — данное предприятие, по мнению Титова, работало нерентабельно. Народный избранник предложил содействие в решении этого вопроса. 

«Депутат сообщил  директору предприятия о своей возможности обеспечить завышение тарифа на тепловую энергию, а также высказал угрозы использования своих полномочий, авторитета и обширных связей для проведения различных проверок и ревизий, которые приведут к негативным последствиям для самого директора и возглавляемого им предприятия», — рассказали следователи.

Обвиняемый также потребовал взятку в сумме 9 млн рублей. После этого Титова арестовали. Свою вину депутат полностью отрицает. 

«Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины в совершенном преступлении, следователям удалось собрать достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в ведомстве. 

Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, взятки в особо крупном размере, с вымогательством).

Фото: ЗС

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Три человека погибли в пожаре под Красноярском

Три человека погибли в пожаре под Красноярском

21 Августа 2019 г.
Площадь возгорания была небольшой
Новости Красноярска: В Минусинске грунтовые воды подтопили 20 жилых домов

В Минусинске грунтовые воды подтопили 20 жилых домов

20 Августа 2019 г.
Паводковая ситуация находится под контролем
Новости Красноярска: Организаторы незаконной рубки леса в Красноярском крае заплатят 43 млн рублей

Организаторы незаконной рубки леса в Красноярском крае заплатят 43 млн рублей

20 Августа 2019 г.
Их приговорили к реальным срокам
Новости Красноярска: Красноярку оштрафовали за оставление в опасности годовалого ребенка

Красноярку оштрафовали за оставление в опасности годовалого ребенка

20 Августа 2019 г.
Женщина оставила несовершеннолетнего в машине
Новости Красноярска: В Ачинске водитель кроссовера повредил несколько памятников на кладбище

В Ачинске водитель кроссовера повредил несколько памятников на кладбище

20 Августа 2019 г.
Могилам причинен серьезный ущерб
Новости Красноярска: Работников соцслужбы обвинили в халатности после гибели ребенка в Черемушках

Работников соцслужбы обвинили в халатности после гибели ребенка в Черемушках

19 Августа 2019 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости компаний
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Со смотровой площадки в Академгородке упал красноярец на мопеде

Со смотровой площадки в Академгородке упал красноярец на мопеде

19 Августа 2019 г.
Парень остался жив
Новости Красноярска: Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

Ростсельмаш представил агротехнику на ярмарке «Краевой день поля»

19 Августа 2019 г.
Техника, незаменимая в сельском хозяйстве, вызвала большой интерес у посетителей
Новости Красноярска: День помидора в Минусинске меняет формат

День помидора в Минусинске меняет формат

19 Августа 2019 г.
Организаторам пришлось отказаться от традиционного карнавала
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356