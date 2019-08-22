Дело депутата краевого ЗС Сергея Титова направили в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела о взятке в 9 млн рублей. На скамье подсудимых оказался депутат краевого Заксобрания Сергей Титов. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте.

Правоохранители установили, что весной 2018 года обвиняемый предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий изменить действующий тариф на теплоэнергию — данное предприятие, по мнению Титова, работало нерентабельно. Народный избранник предложил содействие в решении этого вопроса.

«Депутат сообщил директору предприятия о своей возможности обеспечить завышение тарифа на тепловую энергию, а также высказал угрозы использования своих полномочий, авторитета и обширных связей для проведения различных проверок и ревизий, которые приведут к негативным последствиям для самого директора и возглавляемого им предприятия», — рассказали следователи.

Обвиняемый также потребовал взятку в сумме 9 млн рублей. После этого Титова арестовали. Свою вину депутат полностью отрицает.

«Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины в совершенном преступлении, следователям удалось собрать достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в ведомстве.

Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, взятки в особо крупном размере, с вымогательством).

Фото: ЗС