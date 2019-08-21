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Три человека погибли в пожаре под Красноярском

Главная Происшествия
Красноярск
12:50 21 Августа 2019
красноярск, происшествия, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В деревне Минино в ночном пожаре погибли три человека. Об этом журналистам 21 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Возгорание началось накануне в нежилом здании, расположенном в садовом товариществе «Заимка». Пожарные к 7 утра потушили огонь, однако при разборе завалов обнаружили тела трех человек — точную причину их смерти предстоит выяснить экспертам. 

Отмечается, что площадь пожара была небольшой — 30 «квадратов». 

«В 04:27 на ст. Минино в Емельяновском районе произошло загорание бани. В 07:20 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 5 человек, 2 единицы техники», — говорится в сводках чрезвычайного ведомства. 

Другие подробности трагедии сейчас выясняются. 

 

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