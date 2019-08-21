Три человека погибли в пожаре под Красноярском

В деревне Минино в ночном пожаре погибли три человека. Об этом журналистам 21 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось накануне в нежилом здании, расположенном в садовом товариществе «Заимка». Пожарные к 7 утра потушили огонь, однако при разборе завалов обнаружили тела трех человек — точную причину их смерти предстоит выяснить экспертам.

Отмечается, что площадь пожара была небольшой — 30 «квадратов».

«В 04:27 на ст. Минино в Емельяновском районе произошло загорание бани. В 07:20 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 5 человек, 2 единицы техники», — говорится в сводках чрезвычайного ведомства.

Другие подробности трагедии сейчас выясняются.