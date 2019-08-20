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В Минусинске грунтовые воды подтопили 20 жилых домов

Главная Происшествия
Красноярск
15:15 20 Августа 2019
красноярск, происшествия, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
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В Минусинске из-за подъема уровня грунтовых вод подтопленными оказались 20 жилых домов и более 60 приусадебных участков в микрорайоне «Дружба». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. 

В Минусинск уже выехали сотрудники МЧС и КГКУ «Спасатель». Они проводят откачку воды и готовят пункты временного размещения для людей. Пока местные жители отказываются от эвакуации — они хотят переждать подъем воды в своих домах. 

Тем не менее, прогнозы синоптиков на ближайшие три дня неблагоприятные. Ожидается ухудшение паводковой ситуации. По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, проблема с грунтовыми водами в микрорайоне «Дружба» стала обостряться каждый год. 

«Я попрошу направить сегодня специалистов Минэкологии и министерства промышленности, энергетики и ЖКХ в Минусинск и совместно с органами местного самоуправления проанализировать все факторы, влияющие на подъем уровня грунтовых вод. Должен быть подготовлен соответствующий план мероприятий экстренного и системного реагирования на проблему», — сказал он. 

По данным местной администрации, в Минусинске сейчас действует режим повышенной готовности. Вода частично затопила подвалы и дома по ул. Алтайская, Енисейская, Каратузская, Манская, Мира, Молодежная, Невского, Октябрьская, Чернышевского, Пушкина, Утро-Сентябрьское и 8 марта. 

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