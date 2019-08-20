Организаторы незаконной рубки леса в Красноярском крае заплатят 43 млн рублей

Емельяновский районный суд рассмотрел уголовные дела в отношении организаторов незаконной рубки леса в Красноярском крае. На скамье подсудимых оказались экс-руководитель КГУ «Манское лесничество» и бывший лесничий KГУ «Емельяновское лесничество». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 4 года и 3 года 6 месяцев соответственно, с лишением каждого права занимать должности на государственной службе и службе в органах местного самоуправления», — рассказали в ведомстве.

Администрации Емельяновского, Манского и Березовского районов края потребовали возместить ущерб. Суд оказался на стороне чиновников и постановил взыскать с виновных 43,7 млн рублей.

Отметим, что пока решение высшей инстанции не вступило в законную силу. Виновные могут подать апелляционную жалобу.

Напомним, сейчас в Красноярском крае рассматривается дело о незаконных вырубках леса на 9 млн рублей на Торгашинском хребте. Преступление было выявлено еще в 2014 году, однако уголовное дело несколько раз прекращалось, после вмешательства прокуратуры оно возобновлялось.