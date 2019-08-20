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Организаторы незаконной рубки леса в Красноярском крае заплатят 43 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
13:57 20 Августа 2019
происшествия, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Емельяновский районный суд рассмотрел уголовные дела в отношении организаторов незаконной рубки леса в Красноярском крае. На скамье подсудимых оказались экс-руководитель КГУ «Манское лесничество» и бывший лесничий KГУ «Емельяновское лесничество». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

«Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 4 года и 3 года 6 месяцев соответственно, с лишением каждого права занимать должности на государственной службе и службе в органах местного самоуправления», — рассказали в ведомстве. 

Администрации Емельяновского, Манского и Березовского районов края потребовали возместить ущерб. Суд оказался на стороне чиновников и постановил взыскать с виновных 43,7 млн рублей. 

Отметим, что пока решение высшей инстанции не вступило в законную силу. Виновные могут подать апелляционную жалобу. 

Напомним, сейчас в Красноярском крае рассматривается дело о незаконных вырубках леса на 9 млн рублей на Торгашинском хребте. Преступление было выявлено еще в 2014 году, однако уголовное дело несколько раз прекращалось, после вмешательства прокуратуры оно возобновлялось.  

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