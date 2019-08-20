Красноярку оштрафовали за оставление в опасности годовалого ребенка

Суд Свердловского района оштрафовал на 10 тысяч рублей жительницу Красноярска — женщина оставила в опасности своего годовалого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Около одного из торговых центров был припаркован автомобиль, в котором плакал мальчик. Очевидцы вызвали на место наряд ППС.

«На улице стояла теплая погода, все окна в машине были закрыты. Полицейские предприняли меры по поиску родителей малыша и решили открыть автомобиль. Одна из дверей оказалась не заперта, и сотрудники достали ребенка из транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Мальчик провел в душном автомобиле около 30 минут. Мать ребенка позже объяснила, что не захотела будить спящего сына — она решила ненадолго зайти за покупками в торговый центр.

На красноярку завели уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». 31-летняя женщина должна заплатить штраф. Приговор вступил в законную силу.