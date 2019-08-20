В Ачинске водитель кроссовера повредил несколько памятников на кладбище

На городском кладбище в Ачинске водитель иномарки Toyota RAV4 повредил несколько могил. Инцидент произошел вечером 29 августа, сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным, кроссовер съехал с дороги, превысив скорость. Машина заехала на погост. При этом автомобиль разрушил несколько участков. Поврежденными оказались оградки, памятники и плиты.
Отмечается, что водитель в результате ДТП не пострадал. Мужчина был трезв — ему предстоит возместить нанесенный ущерб.
На кадрах с места аварии видно, что после ЧП машину пришлось увозить на эвакуаторе.
Фото: vk.com/achinskavto