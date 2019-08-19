Работников соцслужбы обвинили в халатности после гибели ребенка в Черемушках

Следователи завели уголовное дело на сотрудников органов соцпрофилактики после гибели 4-месячной девочки в Черемушках. Чиновников обвинили в халатности, сообщили в краевом СК.

«Неустановленные должностные лица при работе с неблагополучной семьей ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей погибшего ребенка, а также своевременному изъятию малолетней девочки и ее брата, находящихся в социально опасном положении, из семьи. Указанное бездействие в конечном итоге привело к совершению убийства девочки», — рассказали правоохранители.

Напомним, 15 августа отец выбросил из окна общежития 4-месячную дочь. Девочка от полученных травм погибла. В рамках проверки было установлено, что отец и мать были ограничены в родительских правах на сына, но позже ребенка вернули родителям. Соцслужбы не учли, что глава семьи судим за особо тяжкие преступления и состоял на учете у врача-нарколога. Кроме того, женщина ранее была лишена родительских прав в отношении троих старших детей от предыдущего брака.