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Работников соцслужбы обвинили в халатности после гибели ребенка в Черемушках

Главная Происшествия
Красноярск
15:28 19 Августа 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи завели уголовное дело на сотрудников органов соцпрофилактики после гибели 4-месячной девочки в Черемушках. Чиновников обвинили в халатности, сообщили в краевом СК. 

«Неустановленные должностные лица при работе с неблагополучной семьей ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей погибшего ребенка, а также своевременному изъятию малолетней девочки и ее брата, находящихся в социально опасном положении, из семьи. Указанное бездействие в конечном итоге привело к совершению убийства девочки», — рассказали правоохранители. 

Напомним, 15 августа отец выбросил из окна общежития 4-месячную дочь. Девочка от полученных травм погибла. В рамках проверки было установлено, что отец и мать были ограничены в родительских правах на сына, но позже ребенка вернули родителям. Соцслужбы не учли, что глава семьи судим за особо тяжкие преступления и состоял на учете у врача-нарколога. Кроме того, женщина ранее была лишена родительских прав в отношении троих старших детей от предыдущего брака.

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