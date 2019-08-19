Две красноярки незаконно получили маткапитал на вымышленных детей

В Красноярске полицейские выявили двух мошенниц, получивших материнский капитал на несуществующих детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Женщины 35 и 38 лет предоставили в Пенсионный фонд ложные сведения о рождении детей. Им удалось заработать по 600 тысяч рублей.

«Пользуясь своим статусом, злоумышленницы получали также и иные социальные выплаты, предусмотренные до достижения детьми возраста 1,5 лет. Таким образом ущерб, причиненный их незаконными действиями, составил более 1,2 млн рублей», — рассказали в полиции.

На мошенниц завели уголовные дела — им грозит до шести лет тюрьмы. Материалы уже направлены в суд для вынесения приговора.