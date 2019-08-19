19 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Две красноярки незаконно получили маткапитал на вымышленных детей

Главная Происшествия
Красноярск
12:57 19 Августа 2019
происшествия, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске полицейские выявили двух мошенниц, получивших материнский капитал на несуществующих детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Женщины 35 и 38 лет предоставили в Пенсионный фонд ложные сведения о рождении детей. Им удалось заработать по 600 тысяч рублей. 

«Пользуясь своим статусом, злоумышленницы получали также и иные социальные выплаты, предусмотренные до достижения детьми возраста 1,5 лет. Таким образом ущерб, причиненный их незаконными действиями, составил более 1,2 млн рублей», — рассказали в полиции. 

На мошенниц завели уголовные дела — им грозит до шести лет тюрьмы. Материалы уже направлены в суд для вынесения приговора. 

 
На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В отделе полиции Свердловского района Красноярска прошли обыски

В отделе полиции Свердловского района Красноярска прошли обыски

19 Августа 2019 г.
Один из сотрудников отстранен от должности
Новости Красноярска: Со смотровой площадки в Академгородке упал красноярец на мопеде

Со смотровой площадки в Академгородке упал красноярец на мопеде

19 Августа 2019 г.
Парень остался жив
Новости Красноярска: В Назарово задержали сбившего насмерть 9-летнюю девочку мотициклиста

В Назарово задержали сбившего насмерть 9-летнюю девочку мотициклиста

18 Августа 2019 г.
Он был трезв
Новости Красноярска: На Таймыре зафиксировали резкое снижение популяции северного оленя

На Таймыре зафиксировали резкое снижение популяции северного оленя

18 Августа 2019 г.
Специалисты бьют тревогу
Новости Красноярска: Житель Канска попал под следствие за избиение 8-летнего сына

Житель Канска попал под следствие за избиение 8-летнего сына

17 Августа 2019 г.
Мужчина наказал мальчика шнуром от зарядки
Новости Красноярска: В Назарове мужчину посчитали безродным и похоронили без одежды

В Назарове мужчину посчитали безродным и похоронили без одежды

16 Августа 2019 г.
Супруга погибшего забила тревогу
Новости компаний
14/08
Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты
13/08
СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics
13/08
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
13/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
12/08
Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России
12/08
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Художник-самоучка из Лесосибирска продал свою картину за полмиллиона рублей

Художник-самоучка из Лесосибирска продал свою картину за полмиллиона рублей

16 Августа 2019 г.
Виктор Каплун — воспитанник детского дома
Новости Красноярска: В Красноярск идет потепление

В Красноярск идет потепление

14 Августа 2019 г.
Практически до конца месяца в городе будет солнечно
Новости Красноярска: В МЧС назвали причину крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске

В МЧС назвали причину крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске

14 Августа 2019 г.
Произошло короткое замыкание
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356