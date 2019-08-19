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В отделе полиции Свердловского района Красноярска прошли обыски

Главная Происшествия
Красноярск
10:55 19 Августа 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В отделе полиции №6 Свердловского района Красноярска силовики провели обыски. Под подозрением оказался один из сотрудников дежурной части. По данным СМИ, мужчина передавал ритуальным агентствам контакты родственников умерших. За это он получал от похоронных бюро вознаграждение. Полицейский отстранен от должности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в начале августа обыски прошли в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю.

По версии следствия, еще в 2016 году высокопоставленный полицейский пообещал предпринимателю освободить его организацию от налоговой проверки. Полицейский получил от бизнесмена 600 тысяч рублей, которые должен был передать сотрудникам инспекции. В итоге деньги он не отдал, а налоговая проверка не прекратилась. Правоохранителя подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

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