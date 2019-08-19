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Со смотровой площадки в Академгородке упал красноярец на мопеде

Главная Происшествия
Красноярск
10:20 19 Августа 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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С обзорной площадки «Красивый берег» в Академгородке упал красноярец на мопеде — парень получил травмы, но остался жив. Инцидент произошел 15 августа, сообщил Sibnovosti.ru очевидец. 

По словам свидетеля, в тот день у обрыва отдыхала компания молодых людей. Вероятно, красноярцы выпивали алкоголь. Под спиртными напитками один из них сел на мопед и на скорости слетел вниз с обрыва.

«Я посмотрел на него сверху, он шевелился. Мы начали кричать ему, чтобы он полз вниз. Но он стал лезть наверх. У парня были травмы на лице, текла кровь, к тому же он вывернул плечо. Я удивился, что он выжил и смог залезть обратно. На месте его девушка вызвала скорую, там тоже были поражены, что он выжил после падения. Девушка еще умудрилась снять все происходящее на мобильный телефон», — сказал очевидец. 

После ЧП компания продолжила гулять на берегу. 

В ГИБДД корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали, что информация о происшествии в ведомство не поступала. Скорее всего, молодые люди не стали никому сообщать о падении. 

Фото: photocentra.ru

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