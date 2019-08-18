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На Таймыре зафиксировали резкое снижение популяции северного оленя

Главная Происшествия
Красноярск
14:51 18 Августа 2019
животные, заповедник, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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На Таймыре зафиксировали резкое снижение популяции северного оленя. Представители сразу двух ведомств - Объединенной дирекции заповедников Таймыра и Центральносибирского заповедника - провели экспедиции на гидросамолете.

«По факту зафиксировано колоссальное изменение численности оленьих стад. Были обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей, где группировок нет. Только разрозненные единичные особи и небольшие группы», - заявили в Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Там добавили, что даже в тех местах, где раньше фиксировали массовые многотысячные миграции, сейчас проходят лишь десятки особей.

Главной проблемой специалисты видят браконьерство.

«Кроме того, избирательность при браконьерской резке пантов приводит к выбиванию генофонда, после чего прирост поголовья существенно сокращается», - заключили в дирекции.

 

фото: пресс-служба парка флоры и фауны "Роев ручей"

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