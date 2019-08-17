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Житель Канска попал под следствие за избиение 8-летнего сына

Главная Происшествия
Красноярск
10:12 17 Августа 2019
происшествия, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Канске на местного жителя завели уголовное дело за избиение 8-летнего сына. Мужчина был пьян — он наказал своего ребенка шнуром от зарядки. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции. 

«Мальчик отказался общаться с нетрезвым отцом, после чего мужчина ударил его несколько раз по лицу и телу шнуром для зарядки телефона. Мать ребенка, ставшая свидетелем происшествия, сразу сообщила о случившемся в полицию», — рассказали в ведомстве. 

Отмечается, что мужчина уже поднимал руку на сына. За это его привлекали к административной ответственности. На этот раз дознаватели возбудили в отношении отца уголовное дело по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

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