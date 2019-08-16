В Назарове мужчину посчитали безродным и похоронили без одежды

В июле житель Назарова попал в районную больницу без паспорта и телефона — назвать свое имя мужчина успел, после чего умер в палате после открывшегося желудочного кровотечения. Выяснять контакты родственников в медучреждении не стали — погибшего передали частному предпринимателю, который похоронил его, как безродного. Прокуратура Красноярского края провела проверку и выяснила, что никаких прав на осуществления такой деятельности бизнесмен не имел.

Супруга погибшего мужчины Анна Левкушова в момент ЧП находилась на вахте в Иркутской области. Когда вернулась домой, то узнала о случившемся, рассказала женщина телеканалу «Енисей». Ее муж две недели пролежал в морге, после чего его решили похоронить. Побывав на кладбище, женщина была шокирована: вместо гроба – грубо сколоченный ящик, а сам покойный — без одежды. За ритуальные услуги с нее взяли семь тысяч рублей.

В прокуратуре пришли к выводу, что захоронение тел умерших, не имеющих близких родственников, осуществлялось индивидуальным предпринимателем на основании постановления назаровской администрации. Однако с бизнесменом расторгли договор после проверки УФАС о нарушении конкуренции. Хоронить безродных должны специализированные службы, созданные органами местного самоуправления.

«Служба по вопросам похоронного дела на территории Назарова не создана. Таким образом, житель Назарова был захоронен индивидуальным предпринимателем при отсутствии у него оснований для осуществления погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя», — говорится в сообщении.

По результатам проведенной проверки бизнесмену, главе Назарова и главному врачу районной больницы внесли представления.