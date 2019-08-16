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Мэр Красноярска инициировал срочное совещание органов опеки после ЧП с ребенком в Черемушках

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Красноярск
15:20 16 Августа 2019
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Красноярска Сергей Еремин прокомментировал инцидент с убийством ребенка в микрорайоне Черемушки. Мэр инициировал срочное совещание в органах опеки. 

«Считаю, что проблема здесь комплексная. Виновных, конечно, определят. Я не снимаю ответственности с социальных служб. Именно они работали с этой семьей, и у матери уже забрали троих детей от первого брака. Система не должна работать равнодушно, спустя рукава, дождавшись беды. Она должна работать на опережение, не допуская таких случаев», — написал Еремин в Instagram. 

Он поручил выявить причины ЧП и принять кадровые решения. 

Напомним, 15 августа 44-летний мужчина выбросил из окна свою 4-месячную дочь, от полученных травм девочка погибла. Подозреваемому в убийстве грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела взял под контроль главный аппарат следственного комитета РФ. 

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