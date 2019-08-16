Мэр Красноярска инициировал срочное совещание органов опеки после ЧП с ребенком в Черемушках

Глава Красноярска Сергей Еремин прокомментировал инцидент с убийством ребенка в микрорайоне Черемушки. Мэр инициировал срочное совещание в органах опеки.

«Считаю, что проблема здесь комплексная. Виновных, конечно, определят. Я не снимаю ответственности с социальных служб. Именно они работали с этой семьей, и у матери уже забрали троих детей от первого брака. Система не должна работать равнодушно, спустя рукава, дождавшись беды. Она должна работать на опережение, не допуская таких случаев», — написал Еремин в Instagram.

Он поручил выявить причины ЧП и принять кадровые решения.

Напомним, 15 августа 44-летний мужчина выбросил из окна свою 4-месячную дочь, от полученных травм девочка погибла. Подозреваемому в убийстве грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела взял под контроль главный аппарат следственного комитета РФ.