В арендованной машине на острове Отдыха нашли тело мужчины

Сегодня, 16 августа, сотрудники следственного комитета выезжали на остров Отдыха. На территории очевидцы обнаружили автомобиль, внутри которого находилось тело молодого мужчины. Позже правоохранительные органы опубликовали версию случившегося.

«В арендованном автомобиле Hyindai Solaris обнаружено тело 23-летнего жителя Ужурского района с признаками добровольного ухода из жизни. По данному факту следственными органами следственного комитета РФ по Красноярскому краю проводится проверка», — говорится в сообщении.

После проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела. Другие подробности инцидента сейчас выясняются.