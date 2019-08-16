Убийство младенца в Красноярске взял на особый контроль Следственный комитет России

Следственный комитет России взял на особый контроль дело об убийстве 4-месячной девочки в Красноярске. Соответствующее поручение дал председатель силового ведомства Александр Бастрыкин. Накануне новорожденную выбросил из окна общежития в Черемушках 44-летний отец. В момент преступления мужчина был пьян.

Соседи сообщили, что семья, в которой случилась трагедия, неблагополучная. Родители были лишены прав на других детей, они помещены в детские дома. После случившегося силовики проверят действия сотрудников опеки.

«Необходимо дать принципиальную правовую оценку не только действиям родителей погибшей девочки, но и должностных лиц органов опеки, обязанных отвечать за обеспечение безопасных условий жизни и здоровья ребенка», - цитирует корреспондент Sibnovosti.ru заявление Следственного комитета.

Напомним, что подозреваемому в убийстве собственной дочери грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.