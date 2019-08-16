Заслуженный пилот СССР Иван Левандовский о жесткой посадке Airbus A321 на кукурузном поле

Заслуженный пилот СССР, кандидат технических наук Иван Левандовский по просьбе редакции Sibnovosti.ru проанализировал ситуацию с жесткой посадкой Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле в подмосковном Жуковском. Герой публикации является одним из самых опытных летчиков Красноярского края, его часто называют отцом-основателем гражданской авиации в регионе. В общей сложности он провел за штурвалом 23 тысячи часов. К Ивану Левандовскому нередко обращаются за разъяснениями после различных авиакатастроф.

- Как вы оцениваете действие экипажа?

- Это в анналы истории записать надо. Лайнер весом 90 тонн посадить на брюхо в поле! И еще чтобы никто не погиб! Это очень серьезная работа. Экипаж молодцы!

Прим.ред. — командир экипажа Дамир Юсупов родился в Игарке. Это город на севере Красноярского края. В 1990-х он вместе с семьей переехал в Сызрань Самарской области. Сейчас пилоту 41 год.

- На вашей памяти подобное было?

- Подобное случалось, но всегда это заканчивалось катастрофой – гибелью десятков, сотен людей. Здесь же никто не погиб, лишь травмы незначительные получили. Но и то, это, наверное, невнимательные пассажиры – надо было всем пристегиваться!

- Что осложняло ситуацию?

- У экипажа был громадный дефицит времени. Это ведь произошло на взлете, когда только успеваешь давать команды – «убрать то», «убрать то», «убрать то»… А потом перейти на ручное управление, выключить двигатели и посадить с полными баками, которые были заправлены до Симферополя.

- Наверное, в такие моменты вы испытываете гордость за свою профессию и своих коллег?

- Абсолютно верно! Эти парни молодые, у них не такой большой налет часов. Второй пилот вообще 23-летний с 600 часами налета. Но командир молодец! У меня только одна характеристика – молодец! Надо дать ему минимум орден мужества!

- Возможно ли было предусмотреть ситуацию с попаданием птиц в двигатели? Есть ли вина диспетчерских служб?

- Не предусмотришь такое. Сектор взлета всегда просматривается, чтобы не было препятствий. Птиц не было. Есть специальная орнитологическая служба, которая разгоняет птиц, но мало ли где чайки сидели, и вот вздумалось им взлететь. Самолету разрешили взлет, значит, не было препятствий. Конечно, будут претензии аэродромным службам, как они просматривали – это все записывается. У нас был подобный случай на ИЛ-14 в Туруханске, но тогда птицы пробили крыло самолета на взлете. Все было нормально.

Напомним, 15 августа Airbus A321, выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, через минуту после взлета пропал с радаров. В двигатели самолета попали чайки. Экипаж принял единственно верное решение посадить самолет в кукурузное поле. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа – все они живы, 74 пассажира обратились в больницы с травмами. Летчиков в кратчайшие сроки представят к государственным наградам. Командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина даже в Кремле назвали настоящими героями.