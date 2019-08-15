15 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ущерб животному миру от лесных пожаров в Красноярском крае оценят в следующем году

Главная Происшествия
Красноярск
15:51 15 Августа 2019
животные, лесные пожары, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Ущерб животному миру от лесных пожаров в Красноярском крае оценят в следующем году. Об этом рассказали эксперты Сибирского федерального университета и представители регионального министерства экологии и рационального природопользования.

Несмотря на постоянный мониторинг, основные мероприятия по учету численности и распространения популяций проводятся во второй половине зимы. Поэтому говорить о последствиях воздействия лесных пожаров на животный мир Красноярского края пока преждевременно, рассказали в правительстве края. Подводить итоги сезона планируется в конце весны-начале лета 2020 года.

«Дикие животные обитают в таких условиях, когда лесные пожары – это естественная часть их жизни. Крупные виды, как правило, уходят из зоны пожара, а численность мелких мышевидных очень быстро восстанавливается в силу их биологических особенностей», – пояснил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения СФУ Александр Савченко.

Отметим, что эксперты призвали жителей края региона не заниматься самостоятельным спасением и подкармливанием якобы бегущих от пожаров животных. Это может быть опасным для жизни и здоровья человека, а также нанести серьезный вред самим животным. Более того, выход животных, в частности, медведей, к населенным пунктам далеко не всегда свидетельствует о том, что они пытаются найти убежище от огненной стихии.

«Все выходы медведей к населенным пунктам – это, прежде всего, последствия действий человека, который сам создает дополнительные условия для опасных хищников появления возле жилых территорий», – подчеркнул Александр Савченко.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Богучанском районе ликвидированы все лесные пожары

В Богучанском районе ликвидированы все лесные пожары

15 Августа 2019 г.
МЧС выводит свою группировку
Новости Красноярска: Число пострадавших от взрывов в поселке Каменка достигло 40 человек

Число пострадавших от взрывов в поселке Каменка достигло 40 человек

15 Августа 2019 г.
Обновленные данные опубликовал Минздрав
Новости Красноярска: Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Аркадия Волкова

Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Аркадия Волкова

14 Августа 2019 г.
Заседание перенесли на 20 августа
Новости Красноярска: В МЧС назвали причину крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске

В МЧС назвали причину крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске

14 Августа 2019 г.
Произошло короткое замыкание
Новости Красноярска: В Красноярском крае ребенок погиб под завалами кирпичной стены

В Красноярском крае ребенок погиб под завалами кирпичной стены

13 Августа 2019 г.
мальчик умер в больнице
Новости Красноярска: В пострадавшем от взрывов поселке Каменка могут снять режим ЧС

В пострадавшем от взрывов поселке Каменка могут снять режим ЧС

13 Августа 2019 г.
К тому же власти обещают восстановить движение по железной дороге
Новости компаний
14/08
Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты
13/08
СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics
13/08
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
13/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
12/08
Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России
12/08
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
09/08
Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев разочаровала распродажа от лоукостера «Победа»

Красноярцев разочаровала распродажа от лоукостера «Победа»

13 Августа 2019 г.
Топовые направления не попали под скидки
Новости Красноярска: В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

12 Августа 2019 г.
По данным СК, предположительно люди отравились газом
Новости Красноярска: Электрик из Красноярска вырастил на своем участке 50 сортов винограда

Электрик из Красноярска вырастил на своем участке 50 сортов винограда

14 Августа 2019 г.
Плоды созревают без теплиц
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356