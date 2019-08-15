Ущерб животному миру от лесных пожаров в Красноярском крае оценят в следующем году. Об этом рассказали эксперты Сибирского федерального университета и представители регионального министерства экологии и рационального природопользования.

Несмотря на постоянный мониторинг, основные мероприятия по учету численности и распространения популяций проводятся во второй половине зимы. Поэтому говорить о последствиях воздействия лесных пожаров на животный мир Красноярского края пока преждевременно, рассказали в правительстве края. Подводить итоги сезона планируется в конце весны-начале лета 2020 года.

«Дикие животные обитают в таких условиях, когда лесные пожары – это естественная часть их жизни. Крупные виды, как правило, уходят из зоны пожара, а численность мелких мышевидных очень быстро восстанавливается в силу их биологических особенностей», – пояснил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения СФУ Александр Савченко.

Отметим, что эксперты призвали жителей края региона не заниматься самостоятельным спасением и подкармливанием якобы бегущих от пожаров животных. Это может быть опасным для жизни и здоровья человека, а также нанести серьезный вред самим животным. Более того, выход животных, в частности, медведей, к населенным пунктам далеко не всегда свидетельствует о том, что они пытаются найти убежище от огненной стихии.