В Богучанском районе ликвидированы все лесные пожары

МЧС России завершает свою работу по ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае. Огонь в Богучанском районе потушен, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС. До конца недели отряды МЧС будут направлены к местам дислокации. Первыми убывают спасатели из Кемеровской области.

«Борьба с огнем велась непрерывно, авиация работала весь световой день. Ежесуточно на ликвидацию пожаров в тайге привлекалась более 1 тысячи человек», - пояснили в пресс-службе МЧС России.

Тайгу на севере тушили спасатели из Красноярского края, Хакасии, Кемеровской, Омской, Томской областей и Алтайского края. С этой недели там работают добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Их задача – предупреждение пожаров и помощь местным жителям.

Напомним, что к тушению лесных пожаров в Красноярском крае привлекалась авиация Минобороны. Военные летчики также завершили свою часть работы.

Фото: Авиалесоохрана