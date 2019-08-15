Число пострадавших от взрывов в поселке Каменка достигло 40 человек

Количество пострадавших от взрывов на складе боеприпасов в поселке Каменка увеличилось. Это связано с тем, что люди стали обращаться в больницы после того, как решили первоочередные проблемы после ЧП. Минздрав Красноярского края сообщил, что в медицинские учреждения поступили 40 человек. Амбулаторно осмотрен 31 пациент. В стационарах Ачинска и Красноярска находятся восемь человек. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Как отмечают медицинские работники, основные причины последних обращений – ушибы, баротравмы, на которые пациенты обратили внимание уже позднее, после решения приоритетных задач. Среди пострадавших, обратившихся в лечебное учреждение за последние сутки, госпитализированных нет», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Напомним, что на складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка под Ачинском произошло две волны взрывов. Первая – по причине пожара – 5 августа. Тогда пострадали 15 человек. Вторая волна взрывов зарегистрирована 9 августа - пострадали 25 человек.