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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Аркадия Волкова

Главная Происшествия
Красноярск
16:45 14 Августа 2019
дело, красноярск, происшествия, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский краевой суд 14 августа рассмотрел апелляцию бывшего депутата Горсовета Аркадия Волкова, но окончательного решения по смягчению приговора высшая инстанция сегодня не приняла. Бывшего народного избранника в мае приговорили к семи годам строгого режима за мошенничество — защита посчитала наказание слишком суровым и попросила пересмотреть дело. Следующее заседание состоится 20 августа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Самого Волкова в зале суда не было, он общался с законными представителями по видеосвязи. Заседание перевели в закрытый режим, журналистов на процесс не пустили. 

Напомним, экс-депутата признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, в 2016-2017 годах Волков организовал социальный проект «Машина добрых дел». Проект, как выяснили силовики, не отличался особой честностью. Чтобы обеспечить «Машину добрых дел» работниками, Волков договорился с руководством КрасТЭК» о трудоустройстве трех человек. За это депутат обещал покровительство компании. 

Позже правоохранители рассказали еще об одном эпизоде. Волков попросил директора одной из УК предоставить ему двух сотрудников для социального проекта при условии, что их работу будет оплачивать сторонняя фирма. Экс-депутата также обвинили в фиктивном трудоустройстве своего родственника в другую компанию. Во всех преступлениях Волков признался в зале суда. Фигурант активно сотрудничал со следствием. 

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