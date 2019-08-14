В МЧС назвали причину крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске

Дознаватели ГУ МЧС по Красноярскому краю разобрались в причинах пожара на складе, расположенном на Енисейском рынке. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Пламя охватило здание, где хранилась готовая продукция.

Напомним, о ЧП стало известно 12 августа вечером. Красноярцы заметили черный дым со стороны ул. Шахтеров. Пожар был сильным, огонь распространился на 2,5 тысячи «квадратов». Почти сутки сотрудники МЧС пытались ликвидировать возгорание, это удалось сделать к вечеру 13 августа.

На тушение пожара от МЧС России привлекались 53 человека, 20 единиц техники. Судя по фотографиям, огонь практически полностью уничтожил амбар.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что с начала недели на территории края произошло семь пожаров по причине короткого замыкания электропроводки.