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В МЧС назвали причину крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
13:17 14 Августа 2019
происшествия, пожар, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Дознаватели ГУ МЧС по Красноярскому краю разобрались в причинах пожара на складе, расположенном на Енисейском рынке. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Пламя охватило здание, где хранилась готовая продукция. 

Напомним, о ЧП стало известно 12 августа вечером. Красноярцы заметили черный дым со стороны ул. Шахтеров. Пожар был сильным, огонь распространился на 2,5 тысячи «квадратов». Почти сутки сотрудники МЧС пытались ликвидировать возгорание, это удалось сделать к вечеру 13 августа. 

На тушение пожара от МЧС России привлекались 53 человека, 20 единиц техники. Судя по фотографиям, огонь практически полностью уничтожил амбар. 

В чрезвычайном ведомстве отметили, что с начала недели на территории края произошло семь пожаров по причине короткого замыкания электропроводки. 

«Наиболее распространенные причины короткого замыкания таковы: перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются, перекручивание или сгибание проводов, закорачивание металлическими предметами штепсельных гнезд. Короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки в результате, например, забивания гвоздей, пробивании в стене отверстий и т.д. Еще одна причина - перегрев и разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток», — рассказали в МЧС. 

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