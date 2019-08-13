В Красноярском крае ребенок погиб под завалами кирпичной стены

В поселке Нижний Ингаш Красноярского края в больнице умер ребенок. 12 августа на 8-летнего мальчика обрушилась кирпичная колонна, рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Установлено, что ребенок гулял вместе с другом во дворе. В районе одного из многоквартирных домов он облокотился на кирпичную стену, державшую козырек подвала. Колонна не выдержала вес ребенка и упала на него.

«Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Нижнеингашскую районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, он скончался через несколько часов. По данному факту следственными органами следственного комитета России по Красноярскому раю проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Следком