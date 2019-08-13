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В пострадавшем от взрывов поселке Каменка снимают режим ЧС

Главная Происшествия
Красноярск
08:56 13 Августа 2019
взрыв, снаряд, ачинск, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Ситуация в пострадавшем от взрывов боеприпасов поселке Каменка под Ачинском стабилизировалась. Режим ЧС снимают утром 13 августа. Через пять часов после этого будет восстановлено движение по железной дороге.

«Если не появится дополнительных обстоятельств, то в первой половине дня будет организован транспорт для жителей Каменки, которые в сопровождении военных смогут зайти в свои дома», - сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

На территории поселка возобновляют работы по ликвидации последствия взрывов. К 25 августа планируют восстановить школу, детский сад и ФАП. Восстановить частные и многоквартирные дома обещают в течение двух недель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Кроме того, в результате взрывов повреждена котельная, ее также отремонтируют.

Напомним, пожар и серия взрывов на складе артиллерийских боеприпасов произошли 5 августа. Повторная серия взрывов состоялась 9 августа. Население было эвакуировано в безопасную зону.

 

фото: vk.com/achpod

 
 
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